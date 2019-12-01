В швейцарском зоопарке за нападение на смотрительницу застрелили редчайшего крокодила

Сегодня, 10:58

Александр Зуев

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В швейцарском зоопарке за нападение на смотрительницу застрелили редчайшего крокодила

Утром при уборке вольера в Цюрихском зоопарке филиппинский крокодил, относящийся к вымирающему виду рептилий, схватил за руку смотрительницу. Все попытки разжать челюсти закончились неудачей, и редкое животное пришлось застрелить, пишет Swissinfo.  

Инцидент произошел, когда женщина попыталась «перегнать» крокодила в другую часть вольера, чтобы не мешал убираться. Как отметил директор зоопарка, проработавший здесь 30 лет, это первый случай убийства животного за агрессивное поведение. 

Представитель редкого вида весил около 15 кг, его длина чуть более полутора метров. Специально для него в зоопарк доставили самку того же вида, однако самец не смог с ней поладить.

Швейцария филиппинский крокодил

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