Дочь Брюса Ли требует от китайского фастфуда $30 млн

Сегодня, 10:20

Александр Зуев

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Дочь Брюса Ли требует от китайского фастфуда $30 млн

Шеннон, дочь прославленного актера Брюса Ли, подала в шанхайский суд иск на китайскую компанию Real Kungfu, которой принадлежит сеть одноименных ресторанов быстрого питания. По ее мнению, компания незаконно использует логотип с изображением ее отца. Цена вопроса – $30 млн. плюс оплата судебных издержек. 

Руководство компании в недоумении. Образ Брюса используется ими с 2004 года, и за это время ни одной претензии не поступало. В общей сложности в составе сети находятся порядка 600 ресторанов, и на фасаде каждого из них красуется образ признанного мастера и актера, пишет Associated Press

Каковы перспективы дела, не сообщается.

Китай Брюс Ли логотип иск

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