Дочь Брюса Ли требует от китайского фастфуда $30 млн

Шеннон, дочь прославленного актера Брюса Ли, подала в шанхайский суд иск на китайскую компанию Real Kungfu, которой принадлежит сеть одноименных ресторанов быстрого питания. По ее мнению, компания незаконно использует логотип с изображением ее отца. Цена вопроса – $30 млн. плюс оплата судебных издержек.

Руководство компании в недоумении. Образ Брюса используется ими с 2004 года, и за это время ни одной претензии не поступало. В общей сложности в составе сети находятся порядка 600 ресторанов, и на фасаде каждого из них красуется образ признанного мастера и актера, пишет Associated Press .

Каковы перспективы дела, не сообщается.