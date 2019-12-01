Саудовская Аравия подняла возрастную планку вступления в брак

В Саудовской Аравии вступили в силу изменения, внесенные в семейное законодательство, – теперь, по общему правилу, в брак могут лишь лица, достигшие 18-летнего возраста. Министр юстиции королевства направил во все местные суду циркуляры, в которых запретил рассматривать просьбы о бракосочетаниях с лицами, не достигших установленного возраста. Подобные случаи теперь будет рассматривать специализированный суд.

Напомним, в СА до января 2019-го минимальный возраст для вступающих в брак вообще никак не регламентировался. В январе текущего года появилось первое ограничение – не моложе 15 лет. Теперь планка поднята до 18-ти лет. По данным Saudi Gazette , это связано с принятым недавно законом о защите детства.