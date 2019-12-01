Своды Нотр-Дама могут рухнуть из-за строительных лесов

Сегодня, 10:50

Александр Зуев

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Своды Нотр-Дама могут рухнуть из-за строительных лесов

Настоятель Нотр-Дама оценил вероятность дальнейшего разрушения собора в 50%. Это может произойти, если строительные леса, установленные еще до пожара, рухнут на своды здания. Говорить же о прочности сводов после происшествия, не приходится. 

«Сегодня мы можем сказать, что существует 50% вероятность того, что его сохранят. Также есть и 50% вероятность того, что строительные леса рухнут на три свода, поэтому, как видите, здание всё еще не очень надежно», – цитирует НТВ настоятеля Патрика Шове. 

По его словам, для сохранности собора необходимо разобрать леса и освободить от них здание. Однако инженеры считают, что сделать это без нанесения ущерба собору, очень сложно. 

В этом году впервые за два с лишним столетия в соборе на проводится Рождественское богослужение, и это очень печально, посетовал Шове. 

Ранее французские чиновники сообщали, что работы по восстановлению собора Парижской Богоматери начнутся в 2020 году. На полную реставрацию может уйти более 5-ти лет.

Франция Нотр-Дам

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