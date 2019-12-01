Своды Нотр-Дама могут рухнуть из-за строительных лесов

Настоятель Нотр-Дама оценил вероятность дальнейшего разрушения собора в 50%. Это может произойти, если строительные леса, установленные еще до пожара, рухнут на своды здания. Говорить же о прочности сводов после происшествия, не приходится.
По его словам, для сохранности собора необходимо разобрать леса и освободить от них здание. Однако инженеры считают, что сделать это без нанесения ущерба собору, очень сложно.
В этом году впервые за два с лишним столетия в соборе на проводится Рождественское богослужение, и это очень печально, посетовал Шове.
Ранее французские чиновники сообщали, что работы по восстановлению собора Парижской Богоматери начнутся в 2020 году. На полную реставрацию может уйти более 5-ти лет.
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