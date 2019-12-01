В Киеве возбудили дело после прохождения по Крымскому мосту поезда из Петербурга

Сегодня, 13:14

Александр Зуев

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В Киеве возбудили дело после прохождения по Крымскому мосту поезда из Петербурга

Прибытие в Симферополь пассажирского поезда из Петербурга украинская прокуратура расценила как незаконную переправку лиц через украинскую государственную границу. В связи с этим «нарушением» было открыто уголовное производство. Санкции статьи предусматривают для виновного до 5-ти лет колонии, сообщает РЕН.ТВ. Кто главный подозреваемый – не указывается. 

Напомним, первый поезд прошел по мосту в ночь на среду. В Симферополь он прибыл в начале десятого утра. А двумя днями ранее в Тамани ж/д движение по мосту официально открыл Владимир Путин. 

Накануне из Москвы в Крым отправился второй пассажирский состав с фирменным названием «Таврия».

Украина Крым поезд

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