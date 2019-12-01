Прорыв на Восток: Немецкие СМИ обвинили НАТО в репетиции удара по России

В начале 2010-го на восточных рубежах НАТО пройдет крупнейшее учение «Защитник Европы», которое практически станет репетицией наступления войск альянса на Россию. По данным Junge Welt , в ходе маневров состоится крупнейшая за последние десятилетия переброска американских военнослужащих и военной техники на европейский континент.

«Американские войска, согласно сценарию, переправляются через Атлантику в Западную Европу и далее в Польшу, а также в Прибалтику, то есть на максимально возможную близость к российской границе», – говорится в статье.

Там учение продолжится. В нем будут задействованы подразделения из 18 стран НАТО, в том числе из Германии. Приготовления к маневрам уже ведутся. Первые перемещения личного состава и техники ожидаются в феврале. Во время движения войск будет еще раз протестирована логистическая инфраструктура, ранее раскритикованная руководством НАТО. Кроме того, военные проверят способность властей стран альянса предоставлять перебрасываемым войскам «зеленый коридор».