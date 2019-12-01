Обвиняемых в убийстве журналиста Хашогги приговорили к смерти

Сегодня, 13:24

Александр Зуев

0

Image
Обвиняемых в убийстве журналиста Хашогги приговорили к смерти

В Саудовской Аравии завершился судебный процесс по делу об убийстве Джамаля Хашогги, которое в прошлом году совершили работники саудовского консульства в Стамбуле. Как и требовало обвинение, пятерых подсудимых приговорили к высшей мере наказания – смертной казни. Еще три фигуранта получили длительные тюремные сроки, сообщает Bloomberg. 

Летом этого года ООН обнародовала доклад, в котором обвинила в расправе над журналистом саудовские власти, совершившие «преднамеренную внесудебную казнь». По данным Всемирной организации, к убийству имеет прямое отношение наследный принц Мухаммед. 

Напомним, о гибели оппозиционного журналиста стало известно в октябре прошлого года. Он исчез после того, как зашел в саудовское консульство в Турции. Его пытали прямо в здании дипучреждения, а затем убили.  

Саудовская Аравия Хашогги приговор суда

Лента

Мэр Новосибирска ответил тем, кто увидел в форме катка нечто неприличное

Сегодня, 17:44

Яна Рудковская узнала о реальных причинах болезни Заворотнюк

Сегодня, 17:09

Белорусские пограничники со стрельбой задержали россиян, пробиравшихся в Евросоюз

Сегодня, 17:02

Медведев поручил правительству подготовить ответные меры на американские санкции

Сегодня, 16:30

Житель Оренбургской области оборудовал в гараже мастерскую по изготовлению боевого оружия

Сегодня, 16:03

В Совфеде прокомментировали призыв Порошенко ввести санкции на поставки газа из РФ

Сегодня, 15:21

Олимпийского чемпиона удивило молчание российских спортсменов после санкций WADA

Сегодня, 14:54

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle