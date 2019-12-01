Обвиняемых в убийстве журналиста Хашогги приговорили к смерти

В Саудовской Аравии завершился судебный процесс по делу об убийстве Джамаля Хашогги, которое в прошлом году совершили работники саудовского консульства в Стамбуле. Как и требовало обвинение, пятерых подсудимых приговорили к высшей мере наказания – смертной казни. Еще три фигуранта получили длительные тюремные сроки, сообщает Bloomberg.

Летом этого года ООН обнародовала доклад, в котором обвинила в расправе над журналистом саудовские власти, совершившие «преднамеренную внесудебную казнь». По данным Всемирной организации, к убийству имеет прямое отношение наследный принц Мухаммед.

Напомним, о гибели оппозиционного журналиста стало известно в октябре прошлого года. Он исчез после того, как зашел в саудовское консульство в Турции. Его пытали прямо в здании дипучреждения, а затем убили.