В Афганистане погиб военнослужащий США

В Афганистане во время рейда в северной части страны от взрыва самодельного устройства пострадали два военнослужащих из американского контингента. Один из них скончался на месте, другой отправлен в госпиталь.

По данным канала Tolo News , одна из местных группировок уже взяла на себя ответственность за взрыв. Пентагон пока не сообщает подробности. Как поясняет издание, военное ведомство удерживает информацию в течение суток после уведомления о гибели военнослужащего его родственников.

Сообщается, что на сегодняшний день это двадцатый американских солдат, погибший на территории Афганистана в ходе многолетней миссии НАТО. В настоящее время в стране находятся около 12-ти тыс. военнослужащих США.