В Афганистане погиб военнослужащий США

В Афганистане во время рейда в северной части страны от взрыва самодельного устройства пострадали два военнослужащих из американского контингента. Один из них скончался на месте, другой отправлен в госпиталь.
По данным канала Tolo News, одна из местных группировок уже взяла на себя ответственность за взрыв. Пентагон пока не сообщает подробности. Как поясняет издание, военное ведомство удерживает информацию в течение суток после уведомления о гибели военнослужащего его родственников.
Сообщается, что на сегодняшний день это двадцатый американских солдат, погибший на территории Афганистана в ходе многолетней миссии НАТО. В настоящее время в стране находятся около 12-ти тыс. военнослужащих США.
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