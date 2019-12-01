Излишнее любопытство бывшей жены довело ее до ареста

Американка, отправляя своего малолетнего сына в гости к «воскресному папе», решила проследить за встречей с помощью портативного диктофона, которого спрятала в любимой игрушке мальчика – плюшевом мишке.

Когда папа заехал за ребенком, экс-супруга передала вместе с необходимыми детскими вещами и «заряженного» мишку.

«Коварство» бывшей жены было выявлено совершенно случайно: играя с сыном, мужчина нажал на игрушку пальцами и, видимо, переключил цифровой диктофон на воспроизведение. Сначала он удивился, услышав, что мишка говорит его голосом. А потом, когда понял, в чем дело, написал заявление в полицию.

В итоге маму арестовали с правом освобождения под залог за преследование бывшего мужа и вторжение в его частную жизнь, сообщает The Sun .