Излишнее любопытство бывшей жены довело ее до ареста

Сегодня, 09:06

Александр Зуев

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Излишнее любопытство бывшей жены довело ее до ареста

Американка, отправляя своего малолетнего сына в гости к «воскресному папе», решила проследить за встречей с помощью портативного диктофона, которого спрятала в любимой игрушке мальчика – плюшевом мишке. 

Когда папа заехал за ребенком, экс-супруга передала вместе с необходимыми детскими вещами и «заряженного» мишку. 

«Коварство» бывшей жены было выявлено совершенно случайно: играя с сыном, мужчина нажал на игрушку пальцами и, видимо, переключил цифровой диктофон на воспроизведение. Сначала он удивился, услышав, что мишка говорит его голосом.  А потом, когда понял, в чем дело, написал заявление в полицию. 

В итоге маму арестовали с правом освобождения под залог за преследование бывшего мужа и вторжение в его частную жизнь, сообщает The Sun.

США экс-супруга прослушка

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