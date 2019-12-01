В ЛНР сообщили о перестрелке бойцов ВСУ с украинскими националистами

Сегодня, 15:08

Александр Зуев

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В ЛНР сообщили о перестрелке бойцов ВСУ с украинскими националистами

Военные наблюдатели ЛНР зафиксировали минометную перестрелку между подразделением ВСУ и отрядом украинских националистов. «Дуэль» велась с помощью минометов и гранатометов. Это не первый случай выяснения отношений военнослужащих с «патриотами». 

«Мы продолжаем фиксировать противостояние между ВСУ и находящимися в зоне Операции объединенных сил (ООС) националистическими формированиями. Так, 21 декабря зафиксирована стрельба между военнослужащими 72-й бригады и националистами в районе населенного пункта Золотое с применением 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия», – рассказал журналистам представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко. 

Результатом этой перестрелки стало серьезное повреждение двух жилых домов, пояснил он, добавив, что данную информацию подтвердили в мониторинговой миссии ОБСЕ. 

Тем не менее, командование группировки уже обвинило ЛНР в повреждении жилых домов. Релиз был выпущен сразу после перестрелки. В нем говорится, что ущерб домостроениям нанес минометный огонь, открытый ополченцами.   

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В ЛНР сообщили о перестрелке бойцов ВСУ с украинскими националистами

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