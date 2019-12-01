В ЛНР сообщили о перестрелке бойцов ВСУ с украинскими националистами

Военные наблюдатели ЛНР зафиксировали минометную перестрелку между подразделением ВСУ и отрядом украинских националистов. «Дуэль» велась с помощью минометов и гранатометов. Это не первый случай выяснения отношений военнослужащих с «патриотами».
Результатом этой перестрелки стало серьезное повреждение двух жилых домов, пояснил он, добавив, что данную информацию подтвердили в мониторинговой миссии ОБСЕ.
Тем не менее, командование группировки уже обвинило ЛНР в повреждении жилых домов. Релиз был выпущен сразу после перестрелки. В нем говорится, что ущерб домостроениям нанес минометный огонь, открытый ополченцами.
Комментировать