Следил за женщинами в раздевалке. В Киеве назвали Порошенко «ущербным существом»

Сегодня, 10:21

Александр Зуев

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Следил за женщинами в раздевалке. В Киеве назвали Порошенко «ущербным существом»

Украинские следователи из ГБР при проведении обыска в спортклубе «5-й элемент», принадлежащем Петру Порошенко, обнаружили в женской и мужской раздевалках, а также в душевых скрытые видеокамеры, подсоединенные к сетевому кабелю. С их помощью экс-президент видел и слышал всё, что там происходит. 

Обыск проведен по одному из дел, возбужденных в отношении бывшего главы государства. 

«Был уверен, что пасть ниже просто невозможно и уже некуда... Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо», – написал в «ВКонтакте» экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. 

Он отметил, что не стал бы размышлять над тем, с какой целью Порошенко в одиночестве или в компании своих приятелей наблюдал за обнаженными женщинами, если бы не понимал чувства мужчин, жены, дочери и матери которых попали объективы камер.    

Украина Петр Порошенко спортклуб

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