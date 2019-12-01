Набраться сил, чтобы пережить времена дилетантов: в Сети осудили корпоратив «Слуги народа»

Сегодня, 10:12

Александр Зуев

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Набраться сил, чтобы пережить времена дилетантов: в Сети осудили корпоратив «Слуги народа»

Депутат Рады Мошенец выложила в «Фейсбуке» кадры с корпоратива «Слуг народа», на котором присутствовал президент Зеленский. Мероприятие прошло в КВЦ «Парковый». При этом нардеп пожелала правящей партии «сил в 2020 году». 

 

У пользователей этот «благотворительный вечер» (так назвал его нардеп Александр Скичко) вызвал отрицательные эмоции. По их мнению, для веселья сейчас не самый подходящий момент. Некоторые назвали мероприятие «пиром во время чумы». 

Одна из пользователей отметила, что набраться сил нужно не «Слуге народа», а самой Украине, чтобы пережить смутные «времена дилетантов». 

Другой поинтересовался, а чего они там, собственно, празднуют: может быть, закончилась эпоха бедности, или постоянной лжи? Скорее всего, «газовую капитуляцию», добавил еще один комментатор.

Ураина корпоратив Владимир Зеленский

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