В ЛНР намерены вновь запустить поезд «Москва – Луганск»

Руководство ЛНР намерено возобновить ж.д. сообщение с российскими городами. В планах запустить пассажирский поезд до Москвы. Об этом на встрече жителями рассказал Леонид Пасечник, глава ЛНР. Он отметил, что это вопрос очень важен для населения республики, и он обязательно будет решен.

«Безусловно, в планах это всё есть. Мало того, что это вопрос экономического характера, но, безусловно, это еще и вопрос политического характера <…> Поезд Луганск – Москва в ближайшей перспективе будет пущен, он обязательно будет», – цитирует Пасечника РИА Новости

При этом, по его словам, говорить о конкретной дате рано, поскольку предстоит еще восстановить разрушенные участки пути. Кроме того, необходимо провести ревизию всей железной дороги, поскольку ее ремонтом не занимались уже несколько лет.

Ранее глава ДНР Пушилин сообщил о планах возобновить ж.д. сообщение с Москвой и Петербургом.