СБУ «шьет дело» на Жириновского

Следователи СБУ открыли уголовное производство против лидера ЛДПР Жириновского за посягательство на украинские территории и спонсирование некой группировки, действия которой направлены на свержение существующей власти и изменение границ государства. Какое из заявлений российского депутата так раздосадовало украинские спецслужбы не уточняется.
Из ответа ведомства следует, что дело возбуждено еще в 2017 году. Депутат выразил надежду на то, что расследование в отношении российского депутата ускорится, поскольку каждое его заявление – это пропаганда войны и насилия.
При этом Гончаренко не пояснил, что будет по окончании расследования – такой же обвинительный пост в «Фейсбуке»? А может быть в «Твиттере», по примеру президента Трампа?
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