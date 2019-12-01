СБУ «шьет дело» на Жириновского

Следователи СБУ открыли уголовное производство против лидера ЛДПР Жириновского за посягательство на украинские территории и спонсирование некой группировки, действия которой направлены на свержение существующей власти и изменение границ государства. Какое из заявлений российского депутата так раздосадовало украинские спецслужбы не уточняется.

«Пришел ответ из СБУ на мое заявление касательно антиукраинских заявлений Владимира Жириновского. Так вот уже открыто криминальное производство и его подозревают в совершении правонарушений по двум статьям», – написал в « Фейсбуке » депутат Рады Гончаренко.

Из ответа ведомства следует, что дело возбуждено еще в 2017 году. Депутат выразил надежду на то, что расследование в отношении российского депутата ускорится, поскольку каждое его заявление – это пропаганда войны и насилия.

При этом Гончаренко не пояснил, что будет по окончании расследования – такой же обвинительный пост в «Фейсбуке»? А может быть в «Твиттере», по примеру президента Трампа?