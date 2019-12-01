Американец получил 15 лет за сожжения флага ЛГБТ, но о содеянном не сожалеет

Сегодня, 15:06

Александр Зуев

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Американец получил 15 лет за сожжения флага ЛГБТ, но о содеянном не сожалеет

Американец из штата Айова по имени Адольфо сжег на глазках у гомосексуалистов их святыню – флаг ЛГБТ-сообщества, и получил за это 15 лет тюрьмы. Как отметил окружной прокурор, Адольфо – первый человек в истории городского округа Эймс, который получил реальный срок за ненависть к лицам иной сексуальной ориентации. 

Инцидент произошел еще летом. Адольфо зашел в клуб для гомосексуалистов и стал оскорблять посетителей. Но охрана выставила его из помещения. Тогда он пошел в «Объединенную Церковь Христа Эймса» и украл там флаг ЛГБТ. С ним он вернулся к клубу и сжег полотнище на глазах у геев, сообщает "Би-би-си

«Для меня это была большая честь. Это благословение от Господа. Я сжег их гордость, всё просто и ясно», – сказал Адольфо на суде. 

По словам пастора той церкви, где осужденный похитил флаг, она всегда подозревала, что город Эймс не так прогрессивен как кажется, и что в нем до сих пор существуют «очень странные люди», выступающие против ЛГБТ-общины.

США ЛГБТ флаг

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