В Таллине не видят ничего противозаконного в угрозах российским журналистам

Сегодня, 11:38

Александр Зуев

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В Таллине не видят ничего противозаконного в угрозах российским журналистам

Притеснения журналистов информагентства «Sputnik Эстония» и угрозы привлечь их к уголовной ответственности основаны на документе, принятом Евросоюзом, который ввел санкции в отношении Дмитрия Киселева, гендиректора Международного агентства «Россия сегодня». По мнению эстонских властей, здесь всё логично: на территории ЕС нельзя работать на человека, находящегося в черном списке. 

«Запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги. Полиция оповестила людей, которые заключили трудовой договор с МИА "Россия сегодня"», – приводит РИА Новости слова представителя департамента полиции Мадиса Рейманда. 

Ранее СМИ сообщили, что эстонские власти потребовали от журналистов «Спутника» прекратить работу на российское издание, иначе все они будут привлечены к уголовной ответственности. 

Напомним, Киселев внесен в санкционный список ЕС в 2014 году.

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