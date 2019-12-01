В Таллине не видят ничего противозаконного в угрозах российским журналистам

Притеснения журналистов информагентства «Sputnik Эстония» и угрозы привлечь их к уголовной ответственности основаны на документе, принятом Евросоюзом, который ввел санкции в отношении Дмитрия Киселева, гендиректора Международного агентства «Россия сегодня». По мнению эстонских властей, здесь всё логично: на территории ЕС нельзя работать на человека, находящегося в черном списке.

«Запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги. Полиция оповестила людей, которые заключили трудовой договор с МИА "Россия сегодня"», – приводит РИА Новости слова представителя департамента полиции Мадиса Рейманда.

Ранее СМИ сообщили, что эстонские власти потребовали от журналистов «Спутника» прекратить работу на российское издание, иначе все они будут привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, Киселев внесен в санкционный список ЕС в 2014 году.