Власти австрийского города рассмотрят вопрос о лишения Гитлера звания «Почетного гражданина»

В 1932 году Адольфу Гитлеру руководством общины Рейсбен (ныне входит в состав муниципалитета Вольфсберг) было присвоено звание «Почетного гражданина». Таковым он остается до сих, несмотря на то, что этот вопрос был поднят несколько лет назад. Причем мнения горожан по этому поводу разделились. Некоторые считают, что не стоит ворошить прошлое, поскольку статус сам по себе аннулировался после смерти основателя Третьего рейха, пишет Sächsische.de .

Однако есть и другое мнение – пора покончить с этой двусмысленной ситуацией. В итоге решено этот вопрос рассмотреть на заседании совета муниципалитета, которое состоится в пятницу. В итоговом решении никто не сомневается – Гитлер будет лишен почетного звания.