Генштаб ВСУ обнародовал потери в Донбассе за текущий год

Сегодня, 11:49

Александр Зуев

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Генштаб ВСУ обнародовал потери в Донбассе за текущий год

В 2019 году (на 17 декабря) на территории Донбасса погибли более 150-ти украинских военнослужащих, более 500 – получили ранения. Почти половина смертельных случаев относятся к небоевым потерям. Об этом Генштаб ВСУ сообщил украинскому отделению «Би-би-си». 

Боевые потери украинской армии составили: убитыми – 97 человек, ранеными – 499. По данным военного ведомства, по большей части смертельные ранения получены бойцами в результате снайперского огня противника, минометных и гранатометных обстрелов, а также подрывов на минных полях. 

К небоевым потерям Генштаб отнес 77 смертельных случаев и 78 случаев получения увечий. 

Отмечается снижение боевых потерь в сравнении с 2018 годом: в прошлом году на поле боя погибли 110 военнослужащих.

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