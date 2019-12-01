Украинское правительство запретило гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам

Вчера, 16:32

Александр Зуев

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Украинское правительство запретило гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам

Начиная с марта 2020-го украинцы больше не смогут выехать в Россию по внутреннему паспорту. По распоряжению правительства, выезд будет осуществляться исключительно по загранпаспортам. Это правило не распространяется на тех, кто будет возвращаться на родину. В данном случае всё останется по-прежнему: граждане Украины смогут беспрепятственно пересекать госграницу по внутренним документам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского премьера Гончарука. 

Глава кабмина также отметил, что данное новшество вводится для ускорения процедуры проверки, поскольку информация с загранпаспортов будет считываться и проверятся специальной техникой.  

Украина загранпаспорт Россия

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