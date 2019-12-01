Тысячи американских военных заболели раком из-за халатности Пентагона

В США после публикации ряда материалов о заболевших раком бывших военнослужащих разгорелся скандал. Конгрессмены попросили руководство Пентагона разобраться в ситуации и доложить.

Оказалось, что заболевших тысячи. Все они проходили службу в Афганистане либо на Ближнем Востоке (Ираке, Сирии). Часть ветеранов уже умерли, другие продолжают медленно умирать.

Так, сержант Альваро отправился в Ирак 19-летним юношей (2003 год). В боевых действиях не участвовал. Однако домой вернулся инвалидом. Свою болезнь он, как и другие, заработал на свалках для сжигания какого-то секретного мусора.

«Мы сжигали мусор, пластик и опасные отходы. Там не было никакой защиты, нам выдали только противогазы, но этого было абсолютно недостаточно для защиты от радиации, от радиоактивных химических отходов. Мы сжигали их, и мы дышали всем этим», – приводит его слова РЕН.ТВ

Он подчеркнул, что те вещества, с которым солдаты сталкивались при сжигании были токсичнее ядерных отходов. Те, кто там присутствовал потом теряли обоняние и зрение, добавил бывший военный.

Оказалось, что таких как Альваро в стране более 100 тыс. человек. Это число огласил американский департамент здоровья.