Тысячи американских военных заболели раком из-за халатности Пентагона

Сегодня, 10:53

Александр Зуев

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Тысячи американских военных заболели раком из-за халатности Пентагона

В США после публикации ряда материалов о заболевших раком бывших военнослужащих разгорелся скандал. Конгрессмены попросили руководство Пентагона разобраться в ситуации и доложить. 

Оказалось, что заболевших тысячи. Все они проходили службу в Афганистане либо на Ближнем Востоке (Ираке, Сирии). Часть ветеранов уже умерли, другие продолжают медленно умирать. 

Так, сержант Альваро отправился в Ирак 19-летним юношей (2003 год). В боевых действиях не участвовал. Однако домой вернулся инвалидом. Свою болезнь он, как и другие, заработал на свалках для сжигания какого-то секретного мусора. 

«Мы сжигали мусор, пластик и опасные отходы. Там не было никакой защиты, нам выдали только противогазы, но этого было абсолютно недостаточно для защиты от радиации, от радиоактивных химических отходов. Мы сжигали их, и мы дышали всем этим», – приводит его слова РЕН.ТВ

Он подчеркнул, что те вещества, с которым солдаты сталкивались при сжигании были токсичнее ядерных отходов. Те, кто там присутствовал потом теряли обоняние и зрение, добавил бывший военный. 

Оказалось, что таких как Альваро в стране более 100 тыс. человек. Это число огласил американский департамент здоровья.

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