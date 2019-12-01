Пограничники РФ задержали у Курильских островов 5 японских судов. Токио выразил протест

Сегодня, 08:59

Александр Зуев

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Пограничники РФ задержали у Курильских островов 5 японских судов. Токио выразил протест

Накануне российские пограничники досмотрели 8 японских рыболовных судов, занимавшихся добычей осьминогов в соответствии с двухсторонним соглашением от 1998 года. В ходе проверки у пограничников возникли сомнения в том, что записи в пяти судовых журналах о количестве улова соответствуют действительному положению дел. Таким образом, три судна были отпущена, а пять сопровождены в Южно-Курильск. 

Промысел велся в районе группы островов Хабомаи (Южные Курилы. Их принадлежность оспаривается Японией). 

Токио выразил протест и потребовал немедленно освободить экипажи вместе с судами. 

«В районе четырех северных островов 17 числа пять наших судов, занимавшихся промыслом осьминога, были направлены погранслужбой РФ в Фурукамаппу (японское название Южно-Курильска) на Кунашире для выяснения обстоятельств. С точки зрения позиции Токио по северным островам (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи) их препровождение российской стороной является неприемлемым», – сказал каналу NHK генсек японского правительства Ёсихидэ Суга. 

Согласно сложившейся практики, суда-нарушителя отпускаются для следования на родину после выплаты компенсации за нарушение правил промысла.

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