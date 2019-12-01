На Украине проходят массовые акции протеста. Демонстранты перекрывают дороги

В 10-ти украинских регионах проходят массовые акции протеста. Вышедшие на улицу люди протестуют против земельной реформы, повышения цен на газ, а также требуют упрощения правил растаможки автомобилей из Европы. Демонстранты перекрывают дороги, не пропуская даже рейсовые автобусы и машины экстренных служб. Везде образовались огромные пробки, сообщает 24-й канал .

В Киеве проходят одновременно 4 масштабных митинга. Многие дороги, ведущий в столицу, заблокированы. Несколькими часами ранее местные сообщали о стычках с правоохранителями близ правительственного квартала. Районы, где проводятся акции оцеплены полицией и Нацгвардией.