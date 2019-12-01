В Средиземном море началось совместное учение российского и сирийского флотов

В восточном районе Средиземного моря началось учение надводных кораблей ВМФ РФ и ВМС Сирии. Отработку поставленных учебно-боевых задач будут обеспечивать российские боевые корабли, сирийские тральщики и ракетные катера. Прикрытие с воздуха будут осуществлять самолеты ВКС РФ, базирующиеся в сирийском Хмеймим.
В ходе учения планируется отработать несколько тактических эпизодов. На завершающем этапе корабли выполнят артиллерийские стрельбы.
Цель учения – повысить уровень взаимодействия между ВС двух дружественных стран для эффективной борьбы с террористическими группировками.
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