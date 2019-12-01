В Средиземном море началось совместное учение российского и сирийского флотов

В восточном районе Средиземного моря началось учение надводных кораблей ВМФ РФ и ВМС Сирии. Отработку поставленных учебно-боевых задач будут обеспечивать российские боевые корабли, сирийские тральщики и ракетные катера. Прикрытие с воздуха будут осуществлять самолеты ВКС РФ, базирующиеся в сирийском Хмеймим.

В ходе учения планируется отработать несколько тактических эпизодов. На завершающем этапе корабли выполнят артиллерийские стрельбы.

«На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, а также отработают вопросы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус», – цитирует РИА Новости руководителя учения Александра Юлдашева.

Цель учения – повысить уровень взаимодействия между ВС двух дружественных стран для эффективной борьбы с террористическими группировками.