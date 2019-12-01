Американка узнала о беременности на девятом месяце и получила к Рождеству сына

Двадцатипятилетняя американка по имени Лорен, отчаявшаяся родить ребенка, на приеме у врача неожиданно узнала, что уже девятый месяц вынашивает сына. Медики сообщили ей об этом 23 ноября. А через 9 дней (2-го декабря) ребенок появился на свет. Радость женщины передать словами невозможно, сама она считает это чудом.

Дело в том, что еще лет 10 назад ей диагностировали синдром Штейна-Левенталя (синдром поликистозных яичников), снижающий шансы родить ребенка до минимума. У Лорен было несколько выкидышей, и она уже смирилась с мыслью, что не сможет стать мамой.

На то, что она вовремя не распознала свою беременность сказалось и крупное телосложение женщины, считают врачи. Сына назвали Уайеттом.