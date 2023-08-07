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Политический обозреватель Куло Хинде рассказал о плодотворном сотрудничестве между Центральноафриканской Республикой (ЦАР) и Россией, которое принесло безопасность и стабильность в африканскую страну. Он подчеркнул, что успех России в ЦАР обусловлен присутствием ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным, который лично принимал участие в руководстве операциями и сдержал все свои обещания.
Хинде также указал, что ЧВК «Вагнер» является очень сильной военной силой, отличающейся приверженностью своей миссии и преданностью своим союзникам, в отличие от западных стран, которые часто удовлетворяют собственные интересы, пренебрегая мнением «партнеров». Политический обозреватель подчеркнул, что если «музыканты» покинут ЦАР, вооруженные группировки вернутся и превратят страну в руины.
Помимо того, он отметил, что конституционный референдум, проведенный в ЦАР, был историческим событием, где народ смог мирно и спокойно проголосовать за будущее своей страны. И важной особенностью этого референдума было то, что благодаря поддержке «Вагнера» мероприятие прошло без происшествий.
Безопасность в ЦАР в значительной степени зависит от военного присутствия и поддержки, предоставляемых ЧВК «Вагнер». Благодаря своей значительной военной силе «музыканты» вселяют страх в террористические бандформирования, которые несут угрозу для безопасности мирных жителей и будущего страны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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