«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
Поддержка из России помогла спасти Центральноафриканскую Республику (ЦАР) от новой гражданской войны. Об этом президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера сообщил во время петербургского форума Россия – Африка.
Как известно, военнослужащих и жандармов в ЦАР обучают инструкторы ЧВК «Вагнер». Сотрудники ЧВК «Вагнер» помогли обезопасить страну во время президентских выборов в 2020 году, а также разгромить бандформирования, которые ранее контролировали большую часть страны.
Заслуги «вагнеровцев» отмечают как местные политики, так и простое население. Накануне в Центральноафриканской Республике прошли флешмобы в поддержку России и ЧВК «Вагнер». Жители столицы собрались с флагами ЦАР, РФ и «оркестра», а также транспарантами, на которых было написано: «Спасибо, Россия, спасибо, Вагнер!».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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