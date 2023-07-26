Президент ЦАР отметил роль ЧВК «Вагнер» в сохранении мира в Африке

Поддержка из России помогла спасти Центральноафриканскую Республику (ЦАР) от новой гражданской войны. Об этом президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера сообщил во время петербургского форума Россия – Африка.

«Россия, не опасаясь никаких геополитических проблем, оказывает помощь нашей стране, нашим вооруженным силам, органам безопасности в борьбе с террористическими организациями. [...] Между нашими странами, народами установились взаимоотношения, которые смогли спасти демократию в нашей стране — мы организовали свободные демократические выборы, — и избежать новой гражданской войны, последствия которой были бы катастрофическими», — сказал он.

Как известно, военнослужащих и жандармов в ЦАР обучают инструкторы ЧВК «Вагнер». Сотрудники ЧВК «Вагнер» помогли обезопасить страну во время президентских выборов в 2020 году, а также разгромить бандформирования, которые ранее контролировали большую часть страны.

Заслуги «вагнеровцев» отмечают как местные политики, так и простое население. Накануне в Центральноафриканской Республике прошли флешмобы в поддержку России и ЧВК «Вагнер». Жители столицы собрались с флагами ЦАР, РФ и «оркестра», а также транспарантами, на которых было написано: «Спасибо, Россия, спасибо, Вагнер!».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»