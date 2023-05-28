Русское кино в сердце Колумбии: институт культуры им. Льва Толстого в Боготе показал фильмы Евгения Пригожина «Ржев» и «Солнцепёк»

Сегодня, 14:49

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Русское кино в сердце Колумбии: институт культуры им. Льва Толстого в Боготе показал фильмы Евгения Пригожина «Ржев» и «Солнцепёк»
Фото из открытых источников

Рубен Дарио Флорес Арсила почти сорок лет назад окончил институт дружбы народов имени Патриса Лумумбы, и с тех пор испытывает тёплые чувства к России, поэтому старается поддерживать среди соотечественников интерес к русскому языку. И одним из способов им выбранных стали показы российских фильмов. В мае в Боготе увидели «Ржев» и «Солнцепёк» Евгения Пригожина.

Институт культуры им. Льва Толстого в Боготе считается единственным местом в Колумбии, где уже почти 80 лет звучит великое русское слово. Спасибо его директору. Рубен Дарио Флорес Арсила окончил университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы и на всю жизнь полюбил «Войну и мир» Льва Толстого. Прошло почти сорок лет с тех пор, как он вернулся из Москвы преподавать на родине мировую и русскую литературу. Директор с сожалением признаёт, как сильно его вузу не хватает современных учебников русского языка для иностранцев, книг по русской истории и культуре на русском и испанском языках, классической и современной литературы. 

— Было бы здорово восстановить партнерство с российскими вузами, чтобы они могли командировать нам своих педагогов, а мы — отправлять наших учителей на стажировку в Россию, — отмечает Рубен Дарио Флорес Арсила. — Очень не хватает качественного видеоконтента о современной России, ее культуре, истории, политике на испанском языке или хотя бы с субтитрами. У нас вообще не слышен голос ваших СМИ. А я убежден, колумбийцам надо обязательно показывать и рассказывать, чем и как живет сегодня ваша страна.

И жители Боготы не устают рассказывать землякам о российской культуре. Показы русского кино стали одним из вариантов знакомства с нашей культурой.

— Институт культуры им. Льва Толстого в Боготе — явление уникальное, — рассказывает посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе. — Он стал точкой притяжения как для российских соотечественников, причем всех возрастов, так и для колумбийцев, симпатизирующих нашему государству и интересующихся отечественной культурой, литературой, музыкой, кино. Мы постоянно проводим там совместные культурно-массовые мероприятия. Например, недавно состоялся показ фильма «Ржев» режиссера Игоря Копылова.

Кадр из фильма «Ржев»Снятый режиссером Игорем Копыловым фильм «Ржев» появился на экранах в 2019 году благодаря Евгению Пригожину. Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» инициировал экранизацию книги Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Один из героев этой повести — родной дед Пригожина Евгений Ильич. Во время Великой Отечественной он командовал ротой в боях подо Ржевом, этим же занимается и его персонаж на страницах повести. Выбив немцев из деревни Овсянниково, красноармейцы оказались в очень непростой ситуации: командование требует удержать населённый пункт, но не выдвигает к ним резервы, а огромные потери, которые понесла рота после атаки, не позволяют выполнить приказ. Жёсткая и кровавая драма не передаёт всех событий Ржевской битвы, концентрируя внимание зрителей только на одном дне из жизни бойцов, но и такого сжатого изложения хватило, чтобы зрители России высоко оценили военную драму. Теперь очередь дошла и до Колумбии.   

Кадр из фильма «Солнцепёк»Следом за драмой «Ржев» в Боготе состоялся еще один российский кинопоказ. 27 мая здесь демонстрировали «Солнцепёк» — другой проект Евгения Пригожина, который вышел в 2021 году. Учитывая особенности сюжета картины Максима Бриуса и Михаила Вассербаума, на родине ее окрестили фильмом-предчувствием, ведь всего через полгода после премьеры началась специальная военная операция. Действие фильма «Солнцепёк» разворачивается в 2014 году, после того как власть в Киеве в ходе государственного переворота захватывают украинские националисты. Первым делом они начинают разбираться с несогласными с их политикой по всей Украине. Под ударом — русскоязычное население Донбасса, и оно объединяется, чтобы дать отпор. Учитывая недоступность российских СМИ в Колумбии, картина расскажет много нового латиноамериканским зрителям. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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