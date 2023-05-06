Французский адмирал, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции Эдуар Гийо заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» на порядок эффективнее ВС многих европейских стран.

Он напомнил, что нельзя недооценивать боевой опыт «вагнеровцев». Известно, что бойцы «Оркестра» участвовали во многих военных кампаниях на Ближнем Востоке и в Африке, где показали свою эффективность. В связи с этим ряд африканских государств отказался от помощи Франции в борьбе с боевиками в пользу российских специалистов. Как результат — в регион вернулась мирная жизнь после долгих лет разгула радикалов.

«Боеспособность ЧВК "Вагнер" гораздо выше большинства армий стран Европы. Учитывая их беспрецедентный боевой опыт, можно констатировать, что это очень опасная . И мы должны понимать это», — пояснил Эдуар Гийо.

Сейчас штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают штурмовать позиции противника в Бахмуте. Известно, что почти вся территория города находится под контролем «Оркестра», ВСУ заняли оборону в западных кварталах. Противник не отходит и продолжает подвозить резервы, сообщают военкоры с места событий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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