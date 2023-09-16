Американский истребитель F-15EX может сбить сразу шесть самолетов противника

Эксперты на страницах издания «Popular Mechanics» рассказали об особенностях американского истребителя F-15EX Eagle II.

Этот военный самолет может нести до 12 ракет класса «воздух-воздух», что позволяет ему сбить шесть самолетов противника, пишет Лента.ру.

Отмечается, что в конце августа F-15EX Eagle II 53-го авиакрыла Военно-воздушных сил (ВВС) США совершил полеты с тремя крылатыми ракетами класса «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM и 12 ракетами AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух».

В «Popular Mechanics» отмечают, что увеличить полезную нагрузку новых американских истребителей удалось за счет установки на них пилона Х которым фиксируются ракеты.

Поскольку F-15EX Eagle II может нести 12 ракет, то его можно считать «самым тяжеловооруженным истребителем всех времен». И если этот истребитель начнет атаковать противника, он сможет сбить шесть воздушных целей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»