Американский истребитель F-15EX может сбить сразу шесть самолетов противника

Сегодня, 09:24

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Американский истребитель F-15EX может сбить сразу шесть самолетов противника
Фото из открытых источников

Эксперты на страницах издания «Popular Mechanics» рассказали об особенностях американского истребителя F-15EX Eagle II.

Этот военный самолет может нести до 12 ракет класса «воздух-воздух», что позволяет ему сбить шесть самолетов противника, пишет Лента.ру.

Отмечается, что в конце августа F-15EX Eagle II 53-го авиакрыла Военно-воздушных сил (ВВС) США совершил полеты с тремя крылатыми ракетами класса «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM и 12 ракетами AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух».

В «Popular Mechanics» отмечают, что увеличить полезную нагрузку новых американских истребителей удалось за счет установки на них пилона Х которым фиксируются ракеты.

Поскольку F-15EX Eagle II может нести 12 ракет, то его можно считать «самым тяжеловооруженным истребителем всех времен». И если этот истребитель начнет атаковать противника, он сможет сбить шесть воздушных целей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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