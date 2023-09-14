Французский министр Грегуар предложила учить школьников приготовлению еды из-за роста цен

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Министр-делегат малого и среднего предпринимательства, торговли, ремесел и туризма Франции Оливия Грегуар в интервью газете Sud Ouest предложила вернуть в школы уроки приготовления пищи. По ее мнению, это необходимо для того, чтобы многодетные семьи могли избежать лишних трат на покупку дорогой готовой еды. Таким образом можно справиться с высокой продовольственной инфляцией.
Грегуар обратила внимание на тот факт, для бабушек стало большой проблемой учить внуков приготовлению еды. Министр упомянула, что основные статьи расходов во многих семьях — это энергия, транспорт и продукты питания. Грегуар отметила, что правительство распорядилось о введении бесплатных завтраков в школах более чем в двух тысячах коммун. Также она указала на обеспечение питанием стоимостью в один евро. С августа в супермаркетах увеличилось количество предложений на школьные принадлежности. Также было дважды за восемнадцать месяцев увеличено пособие на школьные нужды.
Опрос, проведенный Институтом изучения общественного мнения Elabe еще в мае показал, что из-за инфляции каждый четвертый из 10 французов экономит на продуктах питания. 44% французов стали покупать продукты более дешевой категории и 30% покупают их в меньших количествах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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