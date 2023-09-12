В Эстонии хотят конфисковать машины с номерами России

Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ
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В Эстонии заговорили о том, что следует начать конфискацию всех автомобилей с российскими номерами, которые находятся в стране. Об этом сказал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передает ТАСС.
Он сказал на пресс-конференции о том, что санкции должны соблюдаться, и что машины с номерами Российской Федерации должны быть конфискованы. По его словам, Еврокомиссия считает недопустимым выезд за пределы ЕС автомобилей с российскими номерами, поскольку это является нарушением санкций.
В Еврокомиссии сообщили, что санкции ЕС, введенные в отношении России в 2022 году, распространяются также на личные автомобили граждан России с российскими номерами. Поэтому россияне не смогут въезжать в ЕС на личных автомобилях с российскими номерами даже с туристическими целями независимо от того на какой срок была запланирована поездка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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