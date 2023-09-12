Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ
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72-летняя жительница Майами, штат Флорида, по имени Шоуни Чассер прожила около двух десятилетий в доме, который сама построила на большом дереве. Дом представляет собой хижину с соломенным навесом. В нем есть бассейн с самодельным водопадом, несколько спален, кухня, ванная и большая открытая терраса. Женщина и дальше жила бы в этом необычном доме, если бы не соседи, которые, начиная с 2015 года, стали регулярно жаловаться властям на незаконность постройки и ее потенциальную опасность.
Специалисты из жилищной инспекции рекомендовали женщине снести дом или привести его в соответствие с существующими требованиями.
За последние восемь лет Чассер облагали многочисленными штрафами, которые составили в общей сложности около 40 тысяч долларов. Женщина вела борьбу за свое жилище, но она все же решила снести дом, и собирается это сделать 18 сентября. Процесс сноса обойдется пенсионерке в 30 тысяч долларов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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