Пожилая американка прожила в доме на дереве 17 лет и была вынуждена его снести

72-летняя жительница Майами, штат Флорида, по имени Шоуни Чассер прожила около двух десятилетий в доме, который сама построила на большом дереве. Дом представляет собой хижину с соломенным навесом. В нем есть бассейн с самодельным водопадом, несколько спален, кухня, ванная и большая открытая терраса. Женщина и дальше жила бы в этом необычном доме, если бы не соседи, которые, начиная с 2015 года, стали регулярно жаловаться властям на незаконность постройки и ее потенциальную опасность.

Специалисты из жилищной инспекции рекомендовали женщине снести дом или привести его в соответствие с существующими требованиями.

За последние восемь лет Чассер облагали многочисленными штрафами, которые составили в общей сложности около 40 тысяч долларов. Женщина вела борьбу за свое жилище, но она все же решила снести дом, и собирается это сделать 18 сентября. Процесс сноса обойдется пенсионерке в 30 тысяч долларов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»