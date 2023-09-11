Sky News: ВС Украины атаковали судоремонтный завод в Севастополе ракетами Storm Shadow

Украинские военнослужащие атаковали объекты в Севастополе в ночь на среду, 13 сентября, с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом сегодня сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на свой достаточно информированный, но решивший рассказать об ударах на условиях анонимности, источник.

Сведения неназванного собеседника тележурналистов подтвердил и британский адмирал Бен Ки. Он более чем уверен, что украинцы использовали «штормовую тень», тем более что в своих действиях в ударах по Крыму они не ограничены. Международное сообщество, в том числе Великобритания, продолжает считать полуостров территорией Украины и результаты проведенного в 2014 году референдума не признает.

Адмирал заявил изданию, что ВСУ сейчас «демонстрируют, что можно сделать, пользуясь инновационными идеями и готовностью пойти на риск», передает «Свободная пресса».

Минувшей ночью Севастополь оказался под ракетной атакой. Всего ракет было выпущено 10, из них 7 были сбиты. Есть попадания по судоремонтному заводу - повреждены два военных корабля, стоявшие в сухом доке. В результате атаки пострадали 24 человека.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»