Военный эксперт Прохватилов счел Gripen «истребителями для бедных»

Мухина: картофель не стоит сочетать с мясом в пожилом возрасте
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«Истребителями для бедных» назвал боевые самолеты Gripen, которые правительство Швеции задумало отправить Украине, военный эксперт Владимир Прохватилов. Данное заявление, сделанное в беседе с «Лентой» на фоне случившейся минувшей ночью атаки ВСУ Севморзавода в Севастополе ракетами, которые явно запускались еще с бортов советского производства, звучит, надо признать, немного странно.
По мнению Прохватилова, Швеция хочет передать свою старую авиацию Украине, чтобы заменить ее на более новую. Ничего выдающегося в истребителях Gripen нет.
«Они очень легкие, простые, ничего нового там нет ни в двигателях, ни в системах управлениях огнем, ни в ракетном вооружении», — заявляет эксперт Прохватилов.
Швеция, изучая вопрос о передаче ВСУ своих истребителей, явно нацелилась на обновление своего авиационного парка. Стокгольм хочет заменить свои устаревшие Gripen американскими истребителями пятого поколения F-35, построенными с применением технологии «стелс».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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