Военный эксперт Прохватилов счел Gripen «истребителями для бедных»

Сегодня, 11:49

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Военный эксперт Прохватилов счел Gripen «истребителями для бедных»
Фото из открытых источников

«Истребителями для бедных» назвал боевые самолеты Gripen, которые правительство Швеции задумало отправить Украине, военный эксперт Владимир Прохватилов. Данное заявление, сделанное в беседе с «Лентой» на фоне случившейся минувшей ночью атаки ВСУ Севморзавода в Севастополе ракетами, которые явно запускались еще с бортов советского производства, звучит, надо признать, немного странно.

По мнению Прохватилова, Швеция хочет передать свою старую авиацию Украине, чтобы заменить ее на более новую. Ничего выдающегося в истребителях Gripen нет.

«Они очень легкие, простые, ничего нового там нет ни в двигателях, ни в системах управлениях огнем, ни в ракетном вооружении», — заявляет эксперт Прохватилов.

Швеция, изучая вопрос о передаче ВСУ своих истребителей, явно нацелилась на обновление своего авиационного парка. Стокгольм хочет заменить свои устаревшие Gripen американскими истребителями пятого поколения F-35, построенными с применением технологии «стелс».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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