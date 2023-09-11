Военный эксперт Прохватилов счел Gripen «истребителями для бедных»

«Истребителями для бедных» назвал боевые самолеты Gripen, которые правительство Швеции задумало отправить Украине, военный эксперт Владимир Прохватилов. Данное заявление, сделанное в беседе с «Лентой» на фоне случившейся минувшей ночью атаки ВСУ Севморзавода в Севастополе ракетами, которые явно запускались еще с бортов советского производства, звучит, надо признать, немного странно.

По мнению Прохватилова, Швеция хочет передать свою старую авиацию Украине, чтобы заменить ее на более новую. Ничего выдающегося в истребителях Gripen нет.

«Они очень легкие, простые, ничего нового там нет ни в двигателях, ни в системах управлениях огнем, ни в ракетном вооружении», — заявляет эксперт Прохватилов.

Швеция, изучая вопрос о передаче ВСУ своих истребителей, явно нацелилась на обновление своего авиационного парка. Стокгольм хочет заменить свои устаревшие Gripen американскими истребителями пятого поколения F-35, построенными с применением технологии «стелс».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»