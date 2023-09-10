Стюардесса назвала самых шумных пассажиров

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Бывшая стюардесса иностранной авиакомпании, жительница Чехии Марика Микусова назвала самых требовательных пассажиров на борту.
По ее словам, массу проблем членам экипажа доставляют шумные британцы. Граждане Соединенного Королевства заходят в салон самолета, уже находясь в «режиме вечеринки». Таких неугомонных пассажиров приходится успокаивать, сказала бортпроводница.
Полеты с пассажирами из Германии вызывают меньше всего стресса. Немцы знают, где им садиться, как размещать свой багаж, а если им надо поменяться с кем-то местами, то они спросят об этом самостоятельно, рассказала стюардесса.
А вот с вежливыми японцами никогда никаких проблем не было, как и «улыбающимися и добросердечными» филиппинцами. Эти пассажиры ведут себя тихо и уважительно по отношению к другим путешественникам и персоналу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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