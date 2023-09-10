Стюардесса назвала самых шумных пассажиров

Сегодня, 20:44

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Стюардесса назвала самых шумных пассажиров
Фото из открытых источников

Бывшая стюардесса иностранной авиакомпании, жительница Чехии Марика Микусова назвала самых требовательных пассажиров на борту.

По ее словам, массу проблем членам экипажа доставляют шумные британцы. Граждане Соединенного Королевства заходят в салон самолета, уже находясь в «режиме вечеринки». Таких неугомонных пассажиров приходится успокаивать, сказала бортпроводница. 

Полеты с пассажирами из Германии вызывают меньше всего стресса. Немцы знают, где им садиться, как размещать свой багаж, а если им надо поменяться с кем-то местами, то они спросят об этом самостоятельно, рассказала стюардесса. 

А вот с вежливыми японцами никогда никаких проблем не было, как и «улыбающимися и добросердечными» филиппинцами. Эти пассажиры ведут себя тихо и уважительно по отношению к другим путешественникам и персоналу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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