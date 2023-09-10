Белый дом близок к принятию решения о поставках ВСУ дальнобойных ракет с кассетными бомбами

Сегодня, 09:24

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Белый дом близок к принятию решения о поставках ВСУ дальнобойных ракет с кассетными бомбами
Фото из открытых источников

Белый дом близок к принятию решения о передаче Вооруженным силам Украины ракет большой дальности с кассетными бомбами. Об этом говорится в переданном «Reuters» сообщении. Журналисты агентства при этом ссылаются на высокопоставленных американских чиновников.

«Администрация Джозефа Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку в Украину ракет большей дальности, начиненных кассетными бомбами», — приводит «Reuters» слова одного из своих источников.

Отмечается, что пока обсуждается передача только одной либо двух армейских тактических ракетных систем (ATACMS), которые могут поражать цели на расстояние до 306 километров или управляемой ракетной системы залпового огня (GMLRS) с кассетными бомбами.

ВСУ уже сейчас применяют 155-миллиметровые «кассеты». Один такой артиллерийский снаряд рассеивает до 48 суббоеприпасов. Если будет одобрена поставка системы ATACMS, она сможет выпускать до 300 сотен бомб. Что касается GMLRS, ее возможности рассеивания боеприпасов еще больше — до четырех сотен.

Агентство отмечает, что если решение Белым домом будет принято, вооружение доставят на Украину в кратчайшие сроки, что позволит ускорить контрнаступление ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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