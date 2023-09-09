Турция ужесточит контроль недвижимости иностранцев

Власти Турции намерены ужесточить контроль над арендой недвижимости. В стране собираются принять законопроект, который прекратит бесконтрольную аренду жилья иностранными гражданами. В Анкаре надеются, что это решит проблему, когда иностранцы покупают недвижимость в Турции, обещая использовать ее лично, но потом сдают ее в аренду. Таким образом дорогие отели на курортах оказались не столь востребованы. Такая практика распространена в районах Аланья и Коньяалты и наносит ущерб отельному бизнесу.

На это обратил внимание глава Ассоциации отельеров и управляющих туристическими объектами Средиземноморья Каан Кавалоглу. Таким образом, иностранцы создают свою систему аренды, которая невыгодна Турции. Самыми активными иностранными покупателями недвижимости являются россияне, немцы и украинцы, которые будут подвергнуты нововведениям. Власти Турции вынуждены взять под контроль использование недвижимости, чтобы это не противоречило интересам страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»