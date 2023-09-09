Западная военная техника и системы вооружений никак не помогут Украине преодолеть российскую армию. Ее использование на театре боевых действий показало, что она горит и уничтожается наравне с советскими образцами. Об этом сообщил бывший морпех ВС США Брайан Берлетик в разговоре с The New Atlas, передает «Российская газета».

По его словам, британский Challenger 2, который принято считать одним из лучших в мире танков, не может конкурировать с российскими боевыми машинами, которыми управляют хорошо обученные российские танкисты.

Американский политолог Гарланд Никсон, в свою очередь, обратил внимание на то, что Запад постоянно расширяет номенклатуру поставляемого Украине вооружения. Каждый новый образец преподносится как чудо-оружие. Например, так было с гаубицами «Три топора» (М 777), но на деле оказалось, что они также уничтожаются.

Но, как показывает практика, неубиваемого оружия просто не бывает. Совершенно любой танк может быть уничтожен, если найти его уязвимое место и поразить именно туда. Россия может это сделать, так как располагает многими видами вооружений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»