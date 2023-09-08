Экс-аналитик ЦРУ удивился странному поведению ВСУ перед наступлением

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Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон на эфире YouTube-каналу Dialogue works заявил, что удивился тактике украинских войск за некоторое время до начала своего наступления.
По его словам, точно так же, как Украина анонсировала свое наступление, Россия демонстрировала свои достижения при возведении линий обороны. Вышли множество сюжетов, линию Суровикина показывали с разных сторон, с высоты птичьего полета. В Украине не могли не знать о строительстве мощных укреплений, но почему тогда не наносили удары по противнику, когда он занимался своей обороной, не разбивали укрытия и различные сооружения?
«Чего они ожидали? Было очевидно, что они могли хотя бы попытаться сорвать подготовку, но они не пошли на это», - не скрывает своего удивления Ларри Джонсон.
Он предположил, что объяснить это можно проявлением разведывательной небрежности. Россия в открытую привозила тонны бетона и заливала его - и это помимо рытья окопов, но тогда это почему-то не особо заинтересовало украинских разведчиков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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