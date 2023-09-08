Генерал ВС США Марк Милли: у ВС Украины есть 30-45 дней до конца наступления

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что у украинского наступления осталось всего 30-45 дней, прежде чем ему начнет мешать погода. При этом он имеет в виду активную фазу, которая предполагает прорывы.

По мнению Милли, у ВСУ есть в распоряжении еще 30-45 дней для того, чтобы продолжать вести активную наступательную операцию и добиться результата, который запланировало военное командование. Через месяц-полтора погода может окончательно испортиться.

Милли заявил, что украинская армия продолжает продвигаться вперед, хотя и намного медленнее, чем предполагалось. Ожесточенные бои продолжаются. Генерал напомнил, что еще вначале наступления украинских войск он предполагал, что оно будет тяжелым и длительным.

«Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30?45 дней пригодной для ведения активных боевых действий погоды, так что украинцы пока не закончили. ВСУ пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали», — сказал председатель Объединенного комитета штабов армии США.

Отметим, что в информационном пространстве все больше разговоров о том, что сразу после окончания украинского контрнаступления начнется широкомасштабное российское. При этом планы экспертами разных уровней озвучиваются очень амбициозные — от взятия Харькова вплоть до Николаева. Очевидно, что без проведения дополнительной мобилизации реализовать их невозможно. Впрочем, официальные спикеры пока не делали заявлений о том, что она будет объявлена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»