Великобритания поставила Украине четыре эхолота на сумму 1,6 миллиона фунтов

Великобритания продолжает оказывать поддержку Украине. Не успели еще обсудить новость о том, что авиация страны патрулирует акваторию Черного моря и обеспечивает безопасность судов с украинским зерном, которые выходят из морских портов Украины, как подоспела свежая информация.

Сегодня, 10 сентября, Министерство обороны Великобритании отчиталось о том, что гидрографическая служба страны поставила Украине четыре эхолота. Стоимость данной техники оценивается в 1,6 миллиона британских фунтов.

В пресс-релизе ведомства сказано, что эхолоты были поставлены ВС Украины с конкретной целью — для поддержания коммерческого судоходства и обеспечения безопасности.

В комплекте поставки Лондона — два однолучевых и два многолучевых эхолота. Данное измерительное оборудование, как предполагается, будет обрабатывать данные, которые будут использоваться при составлении новых мореходных карт, а также для обновления уже имеющихся.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»