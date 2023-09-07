Турист из США прилетел на Филиппины и оказался на ИВЛ с загадочной болезнью

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Гражданин США Армандо Рамос заразился загадочной инфекцией во время поездки на Филиппины. Сейчас 53-летний мужчина борется за жизнь.
Американец прилетел в страну, и ощутил симптомы, похожие на симптомы гриппа. Вскоре он был госпитализирован и его поместили на аппарат ИВЛ. У мужчины диагностировали пневмоторакс, воспаление мозга, осложнения на сердце и печень, а также обнаружили признаки почечной недостаточности. После госпитализации состояние пациента ухудшалось. Следов гриппа и коронавируса в его организме не нашли. Врачи не могут понять, что происходит с мужчиной, и называют этот случай загадкой.
«Они лечат симптомы, но до сих пор не могут понять, что их вызывает», — рассказала дочь американца Эмма.
Состояние мужчины все еще критическое, однако показатели насыщения крови кислородом и работа почек улучшаются. Родственники пациента пытается собрать средства, чтобы перевезти его в США.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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