Турист из США прилетел на Филиппины и оказался на ИВЛ с загадочной болезнью

Сегодня, 19:44

Image 16+
Турист из США прилетел на Филиппины и оказался на ИВЛ с загадочной болезнью
Фото из открытых источников

Гражданин США Армандо Рамос заразился загадочной инфекцией во время поездки на Филиппины. Сейчас 53-летний мужчина борется за жизнь. 

Американец прилетел в страну, и ощутил симптомы, похожие на симптомы гриппа. Вскоре он был госпитализирован и его поместили на  аппарат ИВЛ. У мужчины диагностировали пневмоторакс, воспаление мозга, осложнения на сердце и печень, а также обнаружили признаки почечной недостаточности. После госпитализации состояние пациента ухудшалось. Следов гриппа и коронавируса в его организме не нашли. Врачи не могут понять, что происходит с мужчиной, и называют этот случай загадкой. 

«Они лечат симптомы, но до сих пор не могут понять, что их вызывает», — рассказала дочь американца Эмма.

Состояние мужчины все еще критическое, однако показатели насыщения крови кислородом и работа почек улучшаются. Родственники пациента пытается собрать средства, чтобы перевезти его в США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Турист из США прилетел на Филиппины и оказался на ИВЛ с загадочной болезнью

Сегодня, 19:44

Washington Post: Россия сумела выстроить продуманную оборону против ВСУ

Вчера, 17:29

Генерал ВС США Дэвид Дептула обозначил главные цели американских истребителей F-16 на Украине

Вчера, 16:34

The Daily Telegraph: ВВС Британии охраняют суда с украинским зерном в Черном море

Вчера, 14:19

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны

7-09-2023, 20:44

Русскоязычные жители Германии столкнулись с притеснением на национальной почве

4-09-2023, 12:24

IP: в Польше ограничили фотосъемку из-за опасения шпионажа со стороны России

3-09-2023, 12:19

Reuters: НАТО впервые проведет учения на Балтике «по отражению атак РФ»

2-09-2023, 15:24

«Global Times»: Китай даст силовой ответ на военную помощь США Тайваню

2-09-2023, 13:54

РИА Новости: Малайзия ждет, что около 100 тыс. туристов из РФ посетят страну

2-09-2023, 12:29

NYT: ВС РФ принялись использовать новую тактику с поджиганием минных полей

2-09-2023, 10:54

«The Guardian»: США предлагают Украине обменять полуостров Крым на членство в НАТО

2-09-2023, 10:44

РИАН: капитуляция Японии в 1945 позволила людям вздохнуть свободно

2-09-2023, 09:34

В Токио предупредили РФ об опасности празднования Дня Победы над Японией

1-09-2023, 12:24

«Le Monde»: США не могут помочь ВС Украины в борьбе с российскими укреплениями

1-09-2023, 11:59

WSJ рассказала о мерах безопасности, к которым прибегал Пригожин при перелетах

31-08-2023, 16:59

«Junge Welt»: Украина не сможет «долго воевать» по аналогии с Израилем

31-08-2023, 09:34

Bloomberg: ВС Украины уже получили 4 из 14 обещанных США систем VAMPIRE

31-08-2023, 09:04

Экс-агент ЦРУ Джонсон: НАТО неверно оценило ситуацию перед наступлением ВС Украины

31-08-2023, 08:59

Экс-разведчик Шаффер: ВСУ добились бы больших успехов, если бы слушали США

31-08-2023, 08:14

Возможно, Вам будет интересно

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны

7-09-2023, 20:44

0

Испанская Барселона и остров Капри в Италии не такие привлекательные, как об этом пишут. Такой вывод сделала туристка...

Подробнее
Многодетный участник СВО из Екатеринбурга Ющенко просит о помощи Путина

Многодетный участник СВО из Екатеринбурга Ющенко просит о помощи Путина

7-09-2023, 07:54

0

К президенту РФ Владимиру Путину обратился отец троих детей Владимир Ющенко. Он ранее ушел на фронт и находился...

Подробнее
Мобилизованный журналист из Самары рассказал, как боец погиб от болевого шока

Мобилизованный журналист из Самары рассказал, как боец погиб от болевого шока

Вчера, 08:04

0

Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал о самых неприятных моментах, с которыми столкнулся один из...

Подробнее
Стало известно, какие категории могут первыми попасть под мобилизацию РФ

Стало известно, какие категории могут первыми попасть под мобилизацию РФ

7-09-2023, 08:39

0

В СМИ продолжает распространяться информация о том, что 25 сентября в РФ начнется мобилизация. Об этом пишет...

Подробнее
Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого 23-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого 23-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 07:59

0

Тело бойца ЧВК «Вагнер», который пошел на фронт, чтобы выйти поскорее из тюрьмы, выкопали из могилы на кладбище в...

Подробнее
Автоэксперт Арбузов объяснил, почему с покупкой авто следует поспешить

Автоэксперт Арбузов объяснил, почему с покупкой авто следует поспешить

Вчера, 18:04

0

Россиянам, планирующим приобрести автомобиль, стоит поторопиться. Такой совет дал автоэксперт Сергей Арбузов. С одной...

Подробнее

Новости партнеров