Washington Post: Россия сумела выстроить продуманную оборону против ВСУ

Россия знала, что Украина готовит наступательную операцию. У нее было время для подготовки, и она не преминула этим воспользоваться. По итогу была выстроена мощнейшая оборона в несколько эшелонов. Об этом пишет в своей статье The Washington Post.

«Традиционная военная наука предполагает, что наступающая сторона для продвижения вперед должна иметь превосходство в живой силе и технике втрое больше, чем обороняющаяся. В этой ситуации с такой продуманной обороной соотношение должно быть больше», - сказано в статье.

The Washington Post отдельно остановилась на минных полях, расставленных ВС РФ. Именно они и стали тем самым основным фактором, которые серьезно затормозили продвижение наступающих войск, истощая их, особенно в самом начале операции.

На днях государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон видит «заметный прогресс» в наступлении ВСУ, которое ранее западные СМИ называли неуспешным и очень медленным. Также он во время своего визита в Киев заверил в «продолжающейся решительной поддержке Украины», в том числе в долгосрочной перспективе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»