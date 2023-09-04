Генерал ВС США Дэвид Дептула обозначил главные цели американских истребителей F-16 на Украине

Генерал ВВС США в отставке Дэвид Дептула обозначил ключевые цели Украины с помощью американских многоцелевых истребителей F-16. Киев, как предполагается, получит их в начале следующего года.

По словам военного, их немного - всего две единицы, передает Центральная служба новостей. В комплексе они должны решить главную задачу - завоевание господства в воздухе. Первое, что надлежит сделать украинским летчикам, которые оседлают F-16, - подавить российские комплексы и системы ПВО. Второе - противостоять российским истребителям.

Генерал-лейтенант Дептула высоко оценил удар украинских беспилотников по аэродрому в Пскове. По его словам, это была наглядная демонстрация того, что можно сделать благодаря инновационным тактикам и возможностям.

В случае с F-16, уверен он, украинцы смогут продемонстрировать столь же креативный подход к применению истребителей, как это было с летящими на Псков беспилотниками. Самой амбициозной целью, по его словам, было бы лишение России стратегической авиации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»