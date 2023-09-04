Генерал ВС США Дэвид Дептула обозначил главные цели американских истребителей F-16 на Украине

Сегодня, 16:34

Image 16+
Генерал ВС США Дэвид Дептула обозначил главные цели американских истребителей F-16 на Украине
Фото из открытых источников

Генерал ВВС США в отставке Дэвид Дептула обозначил ключевые цели Украины с помощью американских многоцелевых истребителей F-16. Киев, как предполагается, получит их в начале следующего года.

По словам военного, их немного - всего две единицы, передает Центральная служба новостей. В комплексе они должны решить главную задачу - завоевание господства в воздухе. Первое, что надлежит сделать украинским летчикам, которые оседлают F-16, - подавить российские комплексы и системы ПВО. Второе - противостоять российским истребителям.

Генерал-лейтенант Дептула высоко оценил удар украинских беспилотников по аэродрому в Пскове. По его словам, это была наглядная демонстрация того, что можно сделать благодаря инновационным тактикам и возможностям. 

В случае с F-16, уверен он, украинцы смогут продемонстрировать столь же креативный подход к применению истребителей, как это было с летящими на Псков беспилотниками. Самой амбициозной целью, по его словам, было бы лишение России стратегической авиации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

The Daily Telegraph: ВВС Британии охраняют суда с украинским зерном в Черном море

Сегодня, 14:19

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны

Вчера, 20:44

Русскоязычные жители Германии столкнулись с притеснением на национальной почве

4-09-2023, 12:24

IP: в Польше ограничили фотосъемку из-за опасения шпионажа со стороны России

3-09-2023, 12:19

Reuters: НАТО впервые проведет учения на Балтике «по отражению атак РФ»

2-09-2023, 15:24

«Global Times»: Китай даст силовой ответ на военную помощь США Тайваню

2-09-2023, 13:54

РИА Новости: Малайзия ждет, что около 100 тыс. туристов из РФ посетят страну

2-09-2023, 12:29

NYT: ВС РФ принялись использовать новую тактику с поджиганием минных полей

2-09-2023, 10:54

«The Guardian»: США предлагают Украине обменять полуостров Крым на членство в НАТО

2-09-2023, 10:44

РИАН: капитуляция Японии в 1945 позволила людям вздохнуть свободно

2-09-2023, 09:34

В Токио предупредили РФ об опасности празднования Дня Победы над Японией

1-09-2023, 12:24

«Le Monde»: США не могут помочь ВС Украины в борьбе с российскими укреплениями

1-09-2023, 11:59

WSJ рассказала о мерах безопасности, к которым прибегал Пригожин при перелетах

31-08-2023, 16:59

«Junge Welt»: Украина не сможет «долго воевать» по аналогии с Израилем

31-08-2023, 09:34

Bloomberg: ВС Украины уже получили 4 из 14 обещанных США систем VAMPIRE

31-08-2023, 09:04

Экс-агент ЦРУ Джонсон: НАТО неверно оценило ситуацию перед наступлением ВС Украины

31-08-2023, 08:59

Экс-разведчик Шаффер: ВСУ добились бы больших успехов, если бы слушали США

31-08-2023, 08:14

РСТ: Порядка 5 млн организованных туристов из России летом побывали за рубежом

30-08-2023, 21:39

В Великобритании сокращают численность армии

30-08-2023, 12:39

Греция может передать Германии танки Leopard для Киева

30-08-2023, 10:49

Возможно, Вам будет интересно

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны

Вчера, 20:44

0

Испанская Барселона и остров Капри в Италии не такие привлекательные, как об этом пишут. Такой вывод сделала туристка...

Подробнее
«Нет пальца на ноге»: самарский разведчик пропал без вести на СВО РФ

«Нет пальца на ноге»: самарский разведчик пропал без вести на СВО РФ

5-09-2023, 16:04

0

Мобилизованного разведчика из Самары, пропавшего без вести на СВО, разыскивают родственники. Об этом сообщает издание...

Подробнее
Многодетный участник СВО из Екатеринбурга Ющенко просит о помощи Путина

Многодетный участник СВО из Екатеринбурга Ющенко просит о помощи Путина

Вчера, 07:54

0

К президенту РФ Владимиру Путину обратился отец троих детей Владимир Ющенко. Он ранее ушел на фронт и находился...

Подробнее
Мобилизованный журналист из Самары рассказал, как боец погиб от болевого шока

Мобилизованный журналист из Самары рассказал, как боец погиб от болевого шока

Сегодня, 08:04

0

Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал о самых неприятных моментах, с которыми столкнулся один из...

Подробнее
Стало известно, какие категории могут первыми попасть под мобилизацию РФ

Стало известно, какие категории могут первыми попасть под мобилизацию РФ

Вчера, 08:39

0

В СМИ продолжает распространяться информация о том, что 25 сентября в РФ начнется мобилизация. Об этом пишет...

Подробнее
Казанцев назвал лучший способ избавления от похмелья

Казанцев назвал лучший способ избавления от похмелья

6-09-2023, 10:29

0

Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как лучше избавиться от похмелья. Он подчеркнул, что биологически...

Подробнее

Новости партнеров