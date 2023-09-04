The Daily Telegraph: ВВС Британии охраняют суда с украинским зерном в Черном море

Периодически в СМИ появляются новости о том, что уже после выхода России из зерновой сделки из морских портов Украины выходят суда с украинским зерном и благополучно добираются до турецкого побережья. Оказывается, безопасность им обеспечивают самолеты Военно-воздушных сил Великобритании. Об этом узнала газета The Daily Telegraph, пообщавшись со своими информированными источниками в канцелярии премьера Соединенного Королевства Риши Сунака.

Россия вышла из зерновой сделки 18 июля, напоминают журналисты. Военные самолеты Великобритании занимаются патрулированием в Черном море и охраняют суда с зерном уже не одну неделю.

«В последние недели британская авиация патрулирует воздушное пространство над Чёрным морем, чтобы удержать РФ от нанесения ударов по гражданским судам», - отмечается в публикации.

Источник издания не видит ничего удивительного в случившемся. Он напомнил, что ранее в Лондоне предупреждали, что намерены «использовать свои возможности по осуществлению наблюдения, разведки и сбора информации для отслеживания действий России в Черном море».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»