Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны

Испанская Барселона и остров Капри в Италии не такие привлекательные, как об этом пишут. Такой вывод сделала туристка из Австралии Микаэла Теста. Блогерша с 2,4 миллиона подписчиков на TikTok рассказала о своих впечатлениях о пребывании на европейском курорте.

По словам туристки, в Барселоне, которая является одним из самых популярных туристических направлений в Европе, есть огромное количество мест, где почти не убирают. Более того, в городе есть следы человеческих отходов жизнедеятельности. Австралийка утверждает, что она ощущала в столице Каталонии вонь и видела лужи мочи на улицах. Помимо прочего, в некоторых районах могут ограбить человека. Что касается Капри, то климат на острове невероятно жаркий, заявила путешественница. Словом, отдых оставил у нее негативное впечатление.

Однако не все пользователи согласились с мнением блогера. Они утверждали, что Барселона - прекрасный город, с богатой историей, культурой и архитектурой. Подписчики предположили, что девушка просто отправилась на прогулку в неблагоприятные районы города.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»