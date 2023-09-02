Русскоязычные жители Германии столкнулись с притеснением на национальной почве

Русскоязычные граждане Германии с июня минувшего года сталкиваются с притеснением на национальной почве. По некоторым данным, речь идет о более 1,6 тысячи русскоязычных жителей страны. Эти данные предоставила Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

428 обращений из зарегистрированных 1612, были признаны приоритетными. 105 обращений получили правовую поддержку. Это тревожная ситуация указывает на нарастающие проблемы русскоязычных жителей ФРГ. Дискриминация по национальному признаку создает преграды для их интеграции и проявления своей культуры и языка.

VADAR работает над обеспечением защиты прав и интересов русскоязычных граждан в Германии. Депутат бундестага Евгений Шмидт выразил свою озабоченность по поводу притеснения русскоязычного населения. Это серьезная проблема, требующая безотлагательного решения, заявил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»