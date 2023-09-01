IP: в Польше ограничили фотосъемку из-за опасения шпионажа со стороны России

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Издание INN Poland сообщает, что в Польше опасаются шпионажа со стороны России, в связи с чем Сейм принял поправку к закону «О защите Отечества». Речь идет о запрете на съемку определенных объектов без соответствующего разрешения. Отныне поляки не смогут сфотографировать или нарисовать граждан, которые причастны к «особенно важным для безопасности или обороны объектам».
Список объектов не может быть общедоступным, так как в него вошли важные для обороны точки. В связи с этим список, куда вошли объекты Министерства национальной обороны и критической инфраструктуры, решили засекретить. Под запрет попадает едва ли не половина Польши, а самому фотографу грозит штраф или арест с конфискацией техники.
Не исключено, что могут наказать даже за селфи на пляже, где могут быть установлены военные радары, в лесу, где есть военные полигоны, на мосту или в аэропорту, которые являются стратегическими объектами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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