В Токио предупредили РФ об опасности празднования Дня Победы над Японией

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023
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Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил о том, что Токио считает недопустимым празднование 3 сентября в России Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что в Японии не исключают возможного противостояния из-за празднования Дня победы над Японией.
Напомним, Вторая мировая война завершилась разгромом империалистической Японии. День победы над Японией будет отмечаться в РФ 3 сентября. Соответствующий указ уже подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Как заявили в Госдуме, введение такого праздника в РФ – это ответ Японии на поддержку, которую Токио оказывает Украине. Япония выступает против «военной спецоперации» РФ на территории Украины и вместе с США и другими странами помогает Киеву противостоять российским войскам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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