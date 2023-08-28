WSJ рассказала о мерах безопасности, к которым прибегал Пригожин при перелетах

Евгений Пригожин после провалившейся попытки военного мятежа в России серьезно усилил меры собственной безопасности при перелетах, пишет WSJ. Однако к ним он прибегал и до 23 июня - с целью обойти санкции.

По данным издания, когда основатель ЧВК «Вагнер» отправлялся за рубеж, мог сменить до трех самолетов. При этом экипажи прибегали к отключению транспондеров. А когда Пригожин летал внутри России, предпочитал частные самолеты со средствами обнаружения слежки и стеклами с электронной тонировкой. Таким же оборудованием был оснащен и бизнес-джет Embraer Legacy, на котором Пригожин погиб 23 августа нынешнего года.

Это The Wall Street Journal рассказали экс-«музыканты», а также офицеры в отставке и источники в официальных кругах. Они уточнили, что такие меры в последнее время были продиктованы соображениями безопасности, а еще раньше - стремлением избежать санкционных ограничений. Санкции против Пригожина и ЧВК «Вагнер» введены Соединенными Штатами и еще почти 30 государствами. Среди ограничений в том числе значится и запрет на обслуживание судов.

Евгений Пригожин, теперь уже покойный, после 24 июня дополнительно усилил меры безопасности. В частности, это заключалось и в том, что при совершении полетов внутри России он перестал использовать военные авиабазы, аэродромы и самолеты МЧС, передает РБК .

Текст: Информационное агентство «Что происходит»